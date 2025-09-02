Sofia Coppola estreia em Veneza com carta de amor para Marc Jacobs

O Festival de Veneza deu as boas-vindas nesta terça-feira (2) a um dos nomes mais destacados da moda, Marc Jacobs, protagonista de um documentário de Sofia Coppola que busca revelar os bastidores do processo criativo do estilista, amigo dela.

"Marc by Sofia", apresentado fora de competição no festival, oferece um olhar íntimo sobre Jacobs, de quem a diretora de "Encontros e Desencontros" e "Maria Antonieta" é amiga há cerca de 30 anos.

"Por mais clichê que pareça, sinto que isso foi uma linda carta de amor, para mim, meu trabalho e nossa amizade", declarou Jacobs à emissora italiana Rai no tapete vermelho.

Jacobs, principal estilista da marca que leva seu nome, foi diretor criativo da Louis Vuitton de 1997 a 2014, quando revitalizou a histórica casa especializada em malas com coleções de prêt-à-porter e dando um toque urbano às peças.

O filme acompanha Jacobs enquanto ele prepara o desfile da Semana de Moda de Nova York na primavera (norte) de 2024. A produção inclui entrevistas, imagens de arquivo e se infiltra nos bastidores. Coppola, que nunca havia feito um documentário, afirmou que viu este projeto como algo pessoal, quase como se estivesse fazendo "um filme caseiro".

"Foi um verdadeiro retrato pessoal do meu amigo. Não era uma peça de marketing nem um anúncio. Foi realmente um projeto pequeno, sincero (...), para mim era muito importante mostrar Marc como uma pessoa criativa em pleno processo", explicou a cineasta à imprensa antes da estreia.

"Queria que fosse pessoal, mas não invasivo", acrescentou Coppola, que aparece brevemente em vários momentos do filme.

O filme chega justamente quando o conglomerado de luxo francês LVMH estaria considerando vender a marca de Jacobs. Segundo o The Wall Street Journal, a empresa teria um valor estimado em 1 bilhão de dólares (5,46 bilhões de reais).

