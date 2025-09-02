Economia desacelera no 2T no Brasil, com crescimento de 0,4%

A economia brasileira cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025 em comparação com o primeiro e registrou uma expansão interanual de 2,2%, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (2).

O resultado marca uma desaceleração na maior economia da América Latina, após um crescimento de 1,3% nos três primeiros meses do ano - este dado foi revisado para baixo após um anúncio prévio de +1,4%.

Mesmo assim, o aumento de 0,4% superou levemente as expectativas do mercado, que esperava um avanço em torno de 0,3%, de acordo com estimativas de instituições financeiras consultadas pelo jornal econômico Valor.

Em relação ao segundo trimestre de 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro avançou 2,2%, segundo dados do IBGE.

A desaceleração trimestral se explica sobretudo pelo desempenho do setor agropecuário, que passou de um crescimento de 12,2% no primeiro trimestre para uma contração de 0,1% no segundo.

O melhor resultado no trimestre anterior se deveu à recuperação da colheita de grãos, que costuma concentrar seu impacto positivo para o PIB nos primeiros meses do ano. Além disso, em 2024, o Brasil sofreu uma seca histórica.

No segundo trimestre de 2025, o setor de serviços cresceu 0,6% e a indústria, 0,5%, com um impulso de 5,4% nas atividades extrativistas.

O consumo familiar aumentou 0,5%, contido pelas altas taxas de juros mantidas pelo Banco Central para controlar a inflação.

