Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Homem é morto pela polícia após esfaquear várias pessoas na França

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/09/2025 12:00

compartilhe

Siga no

A polícia francesa matou nesta terça-feira (2) um homem suspeito de ferir com uma faca várias pessoas no centro de Marselha, a segunda maior cidade do país, indicou uma fonte policial. 

O ataque ocorreu durante a tarde perto do Porto Velho (Le Vieux Port), um local emblemático do tráfico de drogas desta cidade no sudeste da França. 

O agressor esfaqueou pelo menos quatro pessoas antes que os agentes agissem rapidamente, segundo outra fonte. 

O estado de saúde exato das vítimas não foi informado.

alc-vk-jp-mca/tjc/mb/jc/aa

Tópicos relacionados:

assalto emergencia policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay