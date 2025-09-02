Cinco pessoas presas no Reino Unido antes de uma ação de apoio à Palestine Action

Cinco representantes de um grupo britânico que organiza manifestações em apoio à organização proibida Palestine Action foram presos nesta terça-feira (2) de manhã pela polícia antiterrorismo, poucos dias antes de uma nova concentração prevista para sábado.

O grupo, chamado Defend Our Juries (Defenda nossos jurados), anunciou em um comunicado que a polícia havia detido nesta terça-feira cinco de seus "principais porta-vozes durante operações", em relação às manifestações que levaram à prisão e acusação de centenas de pessoas nas últimas semanas.

A polícia de Londres confirmou essas prisões na capital britânica, na Cumbria e em Yorkshire (norte da Inglaterra).

Esses ativistas, atualmente detidos, são "suspeitos de fomentar apoio a uma organização proibida", um crime que pode ser punido com até 14 anos de prisão.

O governo trabalhista britânico classificou a Palestine Action como "terrorista" em julho, após atos protagonizados pelo grupo em uma base da Royal Air Force.

Criada em 2020, a Palestine Action se apresentava como um movimento de denúncia da "cumplicidade britânica" com o Estado de Israel, especialmente em relação à venda de armas.

Desde então, várias manifestações foram organizadas para protestar contra a decisão do governo britânico contra a Palestine Action.

Mais de 700 pessoas foram presas nas mesmas, 114 delas foram acusadas até o momento.

Segundo a Defend Our Juries, os representantes presos nesta terça-feira deveriam participar de uma coletiva de imprensa virtual prevista para a tarde, relacionada à próxima ação do grupo no sábado.

A Defend Our Juries confirmou que a ação de sábado continua marcada, afirmando que cerca de 1.000 pessoas planejam se reunir na praça do Parlamento britânico em apoio à Palestine Action.

A escritora irlandesa Sally Rooney, que anunciou que doaria parte de seus direitos autorais à Palestine Action, planejava participar da coletiva de imprensa cancelada de terça-feira.

