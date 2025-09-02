Filho mais velho da princesa da Noruega será julgado em fevereiro por estupro

O filho mais velho da princesa Mette Marit da Noruega, Marius Borg Høiby, será julgado em fevereiro de 2026 após ser acusado de ter estuprado quatro mulheres, informou, nesta terça-feira (2), o tribunal de Oslo, sobre este caso que o expõe a até dez anos de prião.

No pior escândalo que atingiu a família real norueguesa, Marius Borg Høiby, foi acusado em 18 de agosto por quatro estupros e outros 28 crimes, incluindo maus-tratos a ex-parceiras.

O jovem acusado, de 28 anos, é filho de um relacionamento anterior ao casamento de sua mãe com o príncipe herdeiro Haakon.

No total, sete mulheres denunciaram ter sido vítimas de Marius Borg Høiby, entre elas uma de suas ex-namoradas, Nora Haukland, e a artista Linni Meister.

O julgamento será realizado no tribunal de Oslo de 3 de fevereiro a 13 de março.

Detido em 4 de agosto de 2024 sob suspeita de ter agredido sua então parceira, Marius Borg Høiby reconheceu atos de violência neste caso, mas, segundo seus advogados, rejeita as demais acusações.

Em uma declaração pública dez dias depois, disse ter atuado "sob influência do álcool e da cocaína após uma disputa", especificando sofrer de "transtornos mentais" e lutar "há muito tempo contra o vício" em drogas.

Nenhum membro da família real foi convocado para testemunhar no julgamento.

"Todas as pessoas envolvidas neste assunto, sem dúvida, o julgam difícil e doloroso", declarou o príncipe Haakon em 19 de agosto, um dia após a acusação de seu enteado.

"Agora cabe aos tribunais decidir o desfecho final", acrescentou.

Marius Borg Høiby não faz parte oficialmente da Casa Real, portanto não exerce funções oficiais.

Haakon e Mette Marit têm dois filhos juntos: a princesa Ingrid Alexandra, de 21 anos, e o príncipe Sverre Magnus, de 19.

