Manchester City anuncia saída de Ederson após contratação de Donnarumma

O Manchester City anunciou, nesta terça-feira (2), a saída do goleiro brasileiro Ederson para o Fenerbahçe da Turquia, e pouco depois da contratação do italiano Gianluigi Donnarumma, um dos destaques na conquista do título da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain na última temporada.

Com este movimento, o técnico Pep Guardiola parece buscar maior solidez defensiva em uma equipe que continua imersa na má dinâmica da temporada passada e que já perdeu dois dos três jogos disputados no Campeonato Inglês.

O treinador catalão havia perdido a confiança no brasileiro de 32 anos e, nas três primeiras partidas da Premier League, optou por jogar com James Trafford, também contratado nesta janela de transferências.

Segundo vários meios de comunicação, o clube inglês pagou 35 milhões de euros (R$ 223 milhões, na cotação atual) ao PSG por Donnarumma, peça-chave na conquista da última Liga dos Campeões, enquanto recebeu um pouco menos da metade (14 milhões de euros ou R$ 89 milhões) por Ederson.

O brasileiro encerra uma etapa vitoriosa no Manchester City com 18 títulos conquistados desde sua chegada em 2017, vindo do Benfica, em destaque uma Liga dos Campeões (2023) e seis Premier Leagues (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024).

"Deixo o Manchester City incrivelmente orgulhoso do que alcançamos juntos, e me sentindo honrado de ter vestido esta camisa tantas vezes", declarou aos meios de comunicação do time inglês.

Seu novo clube, Fenerbahçe, vive momentos turbulentos após ter sido eliminado nos playoffs da Liga dos Campeões, o que custou o cargo de seu treinador, José Mourinho.

Caso semelhante é o de Donnarumma: desde que chegou ao PSG vindo do Milan no verão de 2021, acumulou conquistas (uma Champions e quatro Ligue 1) e, apesar de ter sido peça-chave na conquista do título europeu, foi vítima de uma decisão técnica e do fato de que em uma temporada ficaria livre e, até então, não havia aceitado a proposta de renovação do clube.

- Aprimorar o jogo com os pés -

"'Gigio' é um dos melhores jogadores em sua posição, sem nenhuma dúvida. É uma pessoa melhor ainda, mas buscávamos um perfil de goleiro diferente. Meu objetivo é melhorar o time. É minha decisão e o clube me apoia", declarou o técnico do PSG, Luis Enrique, para justificar "a difícil decisão" de liberar o italiano de 26 anos, que, por sua vez, se mostrou "decepcionado e triste".

Resta saber como o campeão da Eurocopa com a Itália em 2021 se adaptará ao estilo de jogo de Guardiola e ao futebol inglês.

O ex-treinador do Barcelona e do Bayern de Munique recupera com Donnarumma um goleiro de alto nível mundial com um currículo invejável, mas que tem sido regularmente criticado por suas saídas nas bolas altas e pelo seu jogo com os pés, algo de grande importância no sistema de jogo de Luis Enrique.

Os atacantes da Premier League, além disso, costumam ser poderosos no jogo aéreo e, assim como 'Lucho', Guardiola aprecia a saída de bola pelo chão de seus goleiros, uma das qualidades de Ederson.

jta-kn/mcd/avl/yr/fp