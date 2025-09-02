Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump promete acabar com criminalidade em Chicago, a 'cidade mais perigosa do mundo'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/09/2025 09:14

compartilhe

Siga no

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta terça-feira (2) resolver rapidamente "o problema da criminalidade" em Chicago, cidade que ele chamou de "a mais perigosa do mundo, de longe". 

"Vou resolver o problema da criminalidade rapidamente, como fiz em Washington D.C.", disse Trump, referindo-se ao envio de reservistas da Guarda Nacional para as ruas de Washington. "Chicago estará segura e em breve", acrescentou.

mlm/js/mar/nn/aa

Tópicos relacionados:

crime eua politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay