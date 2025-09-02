Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Yago Dora é campeão mundial de surfe

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/09/2025 08:30

compartilhe

Siga no

O brasileiro Yago Dora se tornou campeão mundial de surfe ao vencer as finais da World Surf League (WSL), etapa que reuniu a elite da modalidade em Cloudbreak, Fiji. 

Depois de terminar a temporada regular como líder, Dora venceu na final o americano Griffin Colapinto (15,66 a 12,33), confirmando o domínio do surfe brasileiro na última década.

Aos 29 anos, Dora é o quinto surfista do Brasil a conquistar o título mundial, após Gabriel Medina (2014, 2018, 2021), Adriano de Souza (2015), Italo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022, 2023).

Dora sucede como campeão o havaiano John John Florence, único surfista de fora do país que conseguiu vencer a WSL no período da "Brazilian Storm", com três títulos (2016, 2017 e 2024).

Entre as mulheres, a jovem australiana Molly Picklum derrotou na final a atual campeã olímpica, a americana Caroline Marks, e conquistou seu primeiro título mundial.

fd/ig/mcd/avl/fp/aa

Tópicos relacionados:

aus bra surfe

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay