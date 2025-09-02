Assine
Austrália vai combater nudez criada com IA e assédio online

02/09/2025 07:42

A Austrália anunciou nesta terça-feira (2) que exigirá que as grandes empresas de tecnologia impeçam o uso de ferramentas online para criar imagens de nudez geradas por inteligência artificial (IA) ou para assediar pessoas.

O governo vai colaborar com a indústria para desenvolver uma nova legislação contra essas "tecnologias abomináveis", afirmou em comunicado, sem revelar um cronograma.

"Não há lugar para aplicativos e tecnologias que sejam usados apenas para abusar, humilhar e prejudicar as pessoas, especialmente nossos filhos", afirmou a ministra australiana das Comunicações, Anika Wells.

O uso de aplicativos conhecidos como 'Nudify', ferramentas de IA que desnudam digitalmente as pessoas, disparou na internet, juntamente com alertas sobre o aumento de golpes de 'sextorsão' direcionados a menores.

O governo australiano utilizará "todos os meios ao seu alcance" para restringir o acesso a essas plataformas e responsabilizará as empresas de tecnologia por bloqueá-las, afirmou Wells.

Uma pesquisa recente da organização Save the Children revelou que um em cada cinco jovens na Espanha já foi vítima de "deepfakes" ou imagens falsas de nudez, compartilhadas online sem o seu consentimento.

A Austrália está na vanguarda dos esforços globais para conter os danos causados pela internet, especialmente aqueles direcionados às crianças.

Em novembro, o país aprovou leis históricas que restringem o acesso de menores de 16 anos às redes sociais, uma das medidas mais duras do planeta contra sites populares como Facebook, Instagram, YouTube e X.

