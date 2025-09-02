Assine
Inundações no noroeste da Índia deixam 29 mortos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/09/2025 07:01

Pelo menos 29 pessoas morreram nas inundações no estado de Punjab, noroeste da Índia, onde mil vilarejos ficaram isolados pela água, informaram as autoridades nesta terça-feira.

No último mês, as inundações no estado afetaram mais de 250.000 pessoas, "o pior desastre em décadas", segundo o chefe de Governo de Punjab, Bhagwant Mann. 

Mais de 940 km2 de terra agrícola na região, considerada o celeiro da Índia, ficaram inundados e provocaram "perdas devastadoras de colheitas", destacou Mann, em uma carta ao primeiro-ministro Narendra Modi, que garantiu o "pleno apoio" do governo federal.

As autoridades temem uma "enorme perda de gado", cuja dimensão será determinada apenas com a redução do nível das águas, segundo um boletim das autoridades.

As equipes do Exército e dos serviços de emergência efetuaram operações de resgate, com mais de mil barcos e 30 helicópteros, para buscar pessoas isoladas ou para levar alimentos. 

"O mais importante é salvar as vidas de pessoas e animais presos na água", disse Mann.

str-sai/mjw/mas/pc/fp

