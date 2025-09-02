Inundações no noroeste da Índia deixam 29 mortos

Pelo menos 29 pessoas morreram nas inundações no estado de Punjab, noroeste da Índia, onde mil vilarejos ficaram isolados pela água, informaram as autoridades nesta terça-feira.

No último mês, as inundações no estado afetaram mais de 250.000 pessoas, "o pior desastre em décadas", segundo o chefe de Governo de Punjab, Bhagwant Mann.

Mais de 940 km2 de terra agrícola na região, considerada o celeiro da Índia, ficaram inundados e provocaram "perdas devastadoras de colheitas", destacou Mann, em uma carta ao primeiro-ministro Narendra Modi, que garantiu o "pleno apoio" do governo federal.

As autoridades temem uma "enorme perda de gado", cuja dimensão será determinada apenas com a redução do nível das águas, segundo um boletim das autoridades.

As equipes do Exército e dos serviços de emergência efetuaram operações de resgate, com mais de mil barcos e 30 helicópteros, para buscar pessoas isoladas ou para levar alimentos.

"O mais importante é salvar as vidas de pessoas e animais presos na água", disse Mann.

str-sai/mjw/mas/pc/fp