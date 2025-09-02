Manchester City oficializa saída de Ederson e contratação de Donnarumma

O Manchester City confirmou nesta terça-feira (2) a contratação do goleiro italiano do PSG Gianluigi Donnarumma, pouco depois de anunciar a saída do brasileiro Ederson, que vai defender o Fenerbahçe turco.

Segundo a imprensa inglesa, o City pagou 35 milhões de euros (41 milhões de dólares, 223 milhões de reais) ao PSG pelo goleiro que foi fundamental na conquista da última Liga dos Campeões e teria recebido menos da metade (14 milhões de euros, 88 milhões de reais) por Ederson, que encerra uma etapa de grande sucesso no City, clube que defendia desde 2017.

jta-kn/mcd/avl/fp