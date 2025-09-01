Bia Haddad é eliminada por Anisimova, que vai enfrentar Swiatek nas quartas do US Open

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia perdeu na noite desta segunda-feira (1º) para a americana Amanda Anisimova, que vai enfrentar a polonesa Iga Swiatek nas quartas de final do US Open.

Anisimova, número nove do ranking da WTA, derrotou Bia Haddad (22ª) por 6-0 e 6-3 na partida de encerramento da jornada em Nova York.

Bia Haddad, a última latino-americana que seguia viva no torneio, esperava se classificar para as quartas de final deste Grand Slam pelo segundo ano consecutivo.

Mas o duelo foi difícil desde o início na quadra central, onde a apaixonada torcida brasileira tentou equilibrar seu apoio à jogadora da casa.

Anisimova dominou com seu saque poderoso em um primeiro set fugaz de 26 minutos, no qual Bia Haddad conquistou apenas três pontos na devolução e foi quebrada em todos os seus três saques.

Na quadra Arthur Ashe, a maior do mundo, com 23.000 lugares, os gritos de "Bia! Bia!" tentavam se fazer ouvir e reanimar a jogadora paulista.

No início do segundo set, Bia Haddad conseguiu sua primeira quebra e empatou em 1 a 1, resistindo às longas trocas de golpes com sua forte adversária.

Mas a canhota brasileira não manteve a pequena reação, e Anisimova não lhe deu outras oportunidades até garantir sua primeira classificação para as quartas de final do US Open.

"Fazia alguns anos que eu não jogava aqui e adoro esta atmosfera", disse Anisimova. "Gostaria que houvesse um pouco mais de carinho, mas havia muitos fãs brasileiros".

As quartas de final terão um reencontro antecipado com a estrela polonesa Iga Swiatek, que obteve um placar devastador de 6-0 e 6-0 contra Anisimova na final de Wimbledon, em 12 de julho.

"Quem imaginaria que jogaríamos novamente tão cedo?", questionou Anisimova. "Estou animada e espero que seja uma grande partida... desta vez".

--- Jogos desta segunda-feira do US Open

- Oitavas de final (simples feminino)

Amanda Anisimova (EUA/N.8) x Beatriz Haddad Maia (BRA/N.18) 6-0, 6-3

Karolína Muchová (CZE/N.11) x Marta Kostyuk (UCR/N.27) 6-3, 6-7 (0/7), 6-3

Naomi Osaka (JPN/N.23) x Cori Gauff (EUA/N.3) 6-3, 6-2

Iga Swiatek (POL/N.2) x Ekaterina Alexandrova (RUS/N.13) 6-3, 6-1

