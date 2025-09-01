Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Bélgica anuncia que reconhecerá Estado palestino na Assembleia Geral da ONU

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/09/2025 22:46

compartilhe

Siga no

A Bélgica reconhecerá o Estado palestino durante a Assembleia Geral da ONU em setembro, anunciou nesta terça-feira (2, data local) o ministro belga das Relações Exteriores, Maxime Prévot.

"Palestina será reconhecida pela Bélgica durante a sessão da ONU! E serão impostas sanções firmes contra o governo israelense", escreveu o chefe da diplomacia belga no X.

A Bélgica se soma assim a vários países ocidentais, como França e Reino Unido, que também anunciaram que reconhecerão o Estado palestino na Assembleia Geral da ONU, que será realizada de 9 a 23 de setembro em Nova York.

bur-lgo/mas/mel/am

Tópicos relacionados:

belgica conflito diplomacia israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay