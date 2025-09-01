Deslizamento de terra mata mais de 1.000 em Darfur, no Sudão, diz grupo armado

Mais de 1.000 pessoas morreram em um deslizamento de terra massivo na região de Darfur, no oeste do Sudão, informou nesta segunda-feira (1º) um grupo rebelde que controla a área, segundo o qual houve apenas um sobrevivente.

Um "deslizamento massivo e devastador" atingiu no domingo a aldeia de Tarasin, nas montanhas de Marra, indicou em um comunicado o Movimento de Libertação do Sudão.

Acrescentou que "as informações iniciais indicam a morte de todos os moradores da aldeia, estimada em mais de mil pessoas, com apenas um sobrevivente".

