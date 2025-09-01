Assine
Deslizamento de terra mata mais de 1.000 em Darfur, no Sudão, diz grupo armado

AFP
AFP
Repórter
01/09/2025 22:38

Mais de 1.000 pessoas morreram em um deslizamento de terra massivo na região de Darfur, no oeste do Sudão, informou nesta segunda-feira (1º) um grupo rebelde que controla a área, segundo o qual houve apenas um sobrevivente.

Um "deslizamento massivo e devastador" atingiu no domingo a aldeia de Tarasin, nas montanhas de Marra, indicou em um comunicado o Movimento de Libertação do Sudão.

Acrescentou que "as informações iniciais indicam a morte de todos os moradores da aldeia, estimada em mais de mil pessoas, com apenas um sobrevivente".

