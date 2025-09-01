Aos 38 anos, Jamie Vardy inicia nova etapa no Cremonese

O ex-jogador da seleção inglesa Jamie Vardy, de 38 anos, assinou nesta segunda-feira (1º) com o Cremonese, clube recém-promovido à primeira divisão italiana e que venceu suas duas primeiras partidas da temporada.

"StradiVardy está aqui", anunciou o clube lombardo nas redes sociais, publicando uma foto de Vardy ao lado de um Stradivarius, o famoso violino fabricado no século XVII em Cremona, na oficina de Antonio Stradivari.

Vardy assinou um contrato de um ano, até junho de 2026, com o modesto clube. O Cremonese especificou que uma opção por mais uma temporada está incluída.

O veterano atacante passou a maior parte de sua carreira no Leicester, marcando 200 gols em 500 partidas entre 2012 e 2025.

Com a camisa do Leicester, ele conquistou a Premier League em 2016 sob o comando de Claudio Ranieri, no que é considerado o título mais surpreendente da história do campeonato.

Vardy foi o artilheiro da Premier League na temporada 2019-2020 (23 gols) e também conquistou a FA Cup em 2021.

Ele disputou 26 partidas pela seleção da Inglaterra, marcando 7 gols.

O Cremonese é atualmente a surpresa da temporada italiana. Venceu nas duas primeiras rodadas, contra Milan e Sassuolo, o que o coloca na liderança da tabela, ao lado de Juventus, Napoli e Roma.

jr/bm/dr/cl/aam/am