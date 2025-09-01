Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Reconhecer um Estado palestino 'não é simbólico', diz ministra de Autoridade Palestina

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/09/2025 17:31

compartilhe

Siga no

Reconhecer um Estado palestino "não é simbólico", pois oferece "uma perspectiva de futuro", disse nesta segunda-feira (1º) em Roma a ministra delegada das Relações Exteriores da Autoridade Palestina, Varsen Aghabekian Shahin.

"Falamos sobre o reconhecimento do Estado palestino, e disse claramente que esse reconhecimento não é simbólico. O reconhecimento do Estado palestino nos dá uma perspectiva para o futuro", disse à imprensa após um encontro com o ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani.

"Ele nos mostra que vocês estão preservando a solução de dois Estados, que tem sido erodida há muito tempo. E envia uma mensagem clara de que a única solução é de reconhecer um Estado palestino que viva em paz e segurança ao lado do Estado de Israel", destacou.

O governo italiano estima que o reconhecimento de um Estado palestino não pode ocorrer antes de sua criação.

"Enquanto não houver um Estado, é difícil reconhecê-lo oficialmente, nós reconhecemos a Autoridade Nacional Palestina, que recebemos com um sentimento de verdadeira amizade", declarou Tajani.

No final de julho, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que a França reconhecerá o Estado da Palestina na Assembleia Geral da ONU, que será realizada de 9 a 23 de setembro em Nova York.

Mais de dez países ocidentais apelam a outros países para fazerem o mesmo.

ljm/cls/eg/db/lm/am

Tópicos relacionados:

diplomacia israel italia palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay