Osaka elimina Gauff e avança às quartas de final do US Open

A japonesa Naomi Osaka eliminou a número 3 do mundo, a americana Coco Gauff, nesta segunda-feira (1º), na partida de maior destaque das oitavas de final do US Open.

A ex-número 1 do mundo, que conquistou o título em Nova York em 2018 e 2020, venceu a campeã de 2023 por 6-3 e 6-2 e enfrentará a ucraniana Marta Kostyuk (28ª) ou a tcheca Karolina Muchova (13ª) por uma vaga nas semifinais.

O desempenho de Osaka em Flushing Meadows é o seu melhor num Grand Slam desde que retornou ao circuito da WTA no início de 2024, após dar à luz uma filha.

A detentora de quatro títulos de 'majors' avançou nesta segunda-feira para sua primeira quartas de final de Grand Slam desde o Aberto da Austrália em 2021 e a quinta de sua carreira.

Desde o início de sua carreira, a japonesa de 27 anos venceu de forma consistente os grandes torneios em que havia chegado às quartas de final.

"Estou um pouco sensível e não quero chorar", disse Osaka na quadra. "Me diverti muito aqui (...) Significa muito para mim estar de volta".

Gauff, por sua vez, vem tendo uma temporada irregular em Grand Slams: eliminada nas quartas de final do Aberto da Austrália, a americana de 21 anos conquistou seu segundo título de 'major' em Roland Garros antes de perder na primeira rodada em Wimbledon.

Em Nova York, a número 3 do mundo sofreu para vencer a número 79 do mundo, a australiana Ajla Tomljanovic, na primeira rodada, e chegou a cair em prantos durante sua partida da segunda rodada contra a croata Donna Vekic, em que acabou vencendo.

Depois idsso, a americana conquistou uma vitória muito mais convincente (6-3 e 6-1) na terceira rodada contra a polonesa Magdalena Frech.

