Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

PSG empresta Randal Kolo Muani ao Tottenham

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/09/2025 17:21

compartilhe

Siga no

O atacante francês Randal Kolo Muani foi emprestado ao Tottenham para a temporada 2025/2026 pelo Paris Saint-Germain, anunciaram os dois clubes nesta segunda-feira (1º), último dia da janela de transferências. 

Nenhuma opção de compra foi mencionada para o jogador de 26 anos, que tem contrato com o PSG desde 2023 e já estava emprestado à Juventus, da Itália, na temporada passada. 

O clube parisiense buscava uma liberação temporária há vários dias, já que o jogador não fazia parte dos planos de Luis Enrique para esta temporada. 

O destino final será o Tottenham, que conquistou a última edição da Liga Europa e disputará a Liga dos Campeões nesta temporada. 

No torneio continental, os 'Spurs' enfrentarão o PSG no final de novembro, em jogo que pode marcar o retorno de Kolo Muani ao Parque dos Príncipes.

"Randal é um jogador de qualidade, como provou ao longo dos anos, jogando por grandes times na Liga dos Campeões e ganhando sólida experiência na seleção francesa", disse o técnico do Tottenham, Thomas Frank, citado no comunicado.

jta/hpa/dr/mar/aam/cb

Tópicos relacionados:

eng fbl fra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay