Marco Asensio deixa PSG e assina com Fenerbahçe

01/09/2025 17:06

O atacante espanhol Marco Asensio, fora dos planos do técnico Luis Enrique, deixou o Paris Saint-Germain e assinou com o Fenerbahçe, anunciaram os dois clubes nesta segunda-feira (1º).

"O experiente jogador de 29 anos assinou um contrato de três anos com opção de renovação por mais um", informou o time de Istambul, classificado para a Liga Europa depois de cair no playoff de acesso à Liga dos Campeões.

Asensio tinha contrato com o PSG até junho de 2026 e, em fevereiro, foi emprestado ao Aston Villa, clube pelo qual marcou oito gols em 21 jogos.

O espanhol, cuja melhor fase da carreira foi no Real Madrid (2014-2023), iniciará uma nova etapa na Turquia, onde terá entre seus novos companheiros outro ex-PSG, o zagueiro eslovaco Milan Skriniar.

Além de Asensio, o Fenerbahçe também anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Kerem Aktürkoglu, que estava no Benfica e foi o autor do gol que tirou os turcos da Champions.

Segundo a imprensa local, o clube ainda deve anunciar a chegada do goleiro brasileiro Ederson, do Manchester City.

O Fenerbahçe, que na última sexta-feira anunciou a demissão do técnico português José Mourinho, vive a maior seca de sua história, sem conquistar o Campeonato Turco desde 2014.

