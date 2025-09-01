'Não tenho medo', diz Gattuso antes da estreia à frente da seleção italiana

O novo técnico da Itália, Gennaro Gattuso, afirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (1º) que está "animado" para estrear à frente de uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial.

Contratado em junho, após a saída de Luciano Spalletti, Gattuso comandará a 'Azzurra' pela primeira vez na próxima sexta-feira, contra a Estônia, pelo Grupo I das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Três dias depois, os italianos vão à Hungria para enfrentar a seleção de Israel.

"Sinto o peso da responsabilidade porque vesti essa camisa. Faremos um balanço no final. Uma coisa é certa: não tenho medo", disse o treinador.

"Vamos jogo a jogo, pensando em como fazer bem as coisas. Nossa história mostra que não vencemos muitos jogos fazendo muitos gols", acrescentou o ex-volante, campeão do mundo pela Itália como jogador em 2006.

"Devemos entrar em campo com autoridade e orgulho, mas não podemos encarar o jogo [contra a Estônia] com o objetivo de marcar o máximo possível de gols", alertou.

Gattuso assumiu o cargo no lugar de Luciano Spalletti, demitido após a derrota da Itália por 3 a 0 diante da Noruega nas Eliminatórias.

Tetracampeã mundial, seleção italiana não conseguiu se classificar para as Copas de 2018 e 2022, apesar de ter conquistado seu segundo título da Eurocopa em 2021.

