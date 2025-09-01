Ex-boxeador Joe Bugner, que lutou com Ali pelo título mundial, morre aos 75 anos
compartilheSiga no
O ex-boxeador Joe Bugner, que lutou contra lendas do ringue como Muhammad Ali e Joe Frazier nos anos 1970, morreu aos 75 anos, informou o Conselho Britânico de Controle do Boxe (BBBoC) nesta segunda-feira (1º).
"É com grande tristeza que informamos que o ex-campeão britânico, europeu e da Commonwealth dos pesos pesados e desafiante pelo título mundial Joe Bugner faleceu em sua casa de repouso em Brisbane, Austrália", escreveu o BBBoC em comunicado.
Bugner, que nasceu na Hungria e se naturalizou britânico, enfrentou Ali e Frazier em 1973, antes de desafiar Ali pelo título mundial dos pesos pesados em 1975. Ele perdeu os três combates por pontos.
Em 32 anos de carreira, foram 83 lutas com 69 vitórias, 13 derrotas e um empate. Ao se aposentar, em 1999, se mudou para a Austrália, onde passou os últimos anos de sua vida acometido pela demência.
Bugner era uma criança refugiada quando emigrou para a Grã-Bretanha fugindo com sua família da invasão soviética à Hungria em 1957. Ele foi três vezes campeão europeu e também campeão britânico e da Commonwealth.
Após pendurar as luvas, Joe Bugner teve vários papéis em filmes, principalmente ao lado do ator Bud Spencer.
jw/smg/iga/mcd/cb/aa