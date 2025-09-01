Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Venezuela acusa Guiana de incentivar 'frente de guerra'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/09/2025 12:20

compartilhe

Siga no

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou nesta segunda-feira (1º) que a Guiana procura incentivar uma "frente de guerra" ao denunciar um suposto ataque da Venezuela a uma embarcação que transportava material relacionado às eleições realizadas no país nesta segunda-feira.

"Ontem (domingo) vimos um comunicado do governo da República Cooperativa da Guiana anunciando um novo incidente no alto rio Cuyuní, mais um, já são vários, indicando que as forças de defesa guianenses foram atacadas a partir do litoral venezuelano. Tentam criar uma frente de guerra (...). Isso não passa de uma 'fake' (falsidade)", declarou Padrino López sobre o país vizinho com quem mantém uma disputa centenária pelo território de Essequibo, rico em petróleo.

ba-mbj/nn/dd/aa

Tópicos relacionados:

guyana venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay