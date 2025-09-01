Assine
Influente ex-ministro é condenado a quatro meses de prisão por pornografia infantil na Dinamarca

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/09/2025 11:53

Um influente ex-ministro dinamarquês foi condenado, nesta segunda-feira (1º), a quatro meses de prisão por posse de milhares de imagens de abuso sexual infantil. 

O político Henrik Sass Larsen, de 59 anos, foi um influente líder social-democrata que atuou como ministro da Indústria de 2013 a 2015. 

O homem, que inicialmente negou as acusações, posteriormente admitiu ter mais de 6.000 fotos e 2.000 vídeos de abuso sexual infantil em seu computador. 

A promotora do caso, Maria Cingari, disse estar "satisfeita" com a sentença, mas expressou tristeza por alguém "que conseguiu aproveitar ao máximo sua vida, apesar de um começo ruim, se encontrar nesta situação". 

A promotora se referia ao fato de que, quando criança, Sass Larsen morou com uma família em um lar temporário antes de ser adotado. 

"Você nunca deve possuir pornografia infantil, não importa o motivo", disse Cingari. 

Sass Larsen também foi acusado de posse de uma boneca sexual infantil, mas o tribunal o considerou inocente dessa acusação. 

A advogada do ex-ministro não descartou recorrer da condenação.

O político foi expulso do Partido Social-Democrata e a primeira-ministra, Matte Fredericksen, do mesmo partido, disse estar consternada com o caso.

