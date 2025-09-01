Assine
Organização para Cooperação de Xangai condena morte de civis em Gaza

01/09/2025 10:06

A Organização de Cooperação de Xangai (OCX), integrada por 10 países, incluindo China, Índia, Rússia e Irã, afirmou nesta segunda-feira (1º) que "condena de maneira veemente os atos que causam vítimas civis" em Gaza e pediu um cessar-fogo, em uma declaração publicada pela agência estatal chinesa Xinhua.

A OCX também condenou os ataques de Israel ao Irã em junho na declaração publicada ao final da reunião de cúpula celebrada na cidade de Tianjin, norte da China. 

Os Estados-membros "condenam de maneira veemente os atos que causam vítimas civis e um desastre humanitário em Gaza, pedem um cessar-fogo completo e duradouro e um acesso irrestrito à ajuda humanitária", afirmou a OCX.

"Condenam com veemência a agressão militar efetuada em junho de 2025 por Israel e Estados Unidos contra infraestruturas nucleares civis ao custo de vítimas, (e) a violação das leis internacionais e dos princípios da Carta da ONU", afirmou.

