Internacional

Flotilha com ajuda para Gaza retorna a Barcelona devido às condições climáticas

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/09/2025 08:52

Os ventos fortes no Mediterrâneo obrigaram a flotilha que havia zarpado no domingo com ajuda humanitária e centenas de ativistas, como a ambientalista Greta Thunberg, a retornar a Barcelona, informaram os organizadores nesta segunda-feira (1º).

"Devido às condições climáticas inseguras (...) retornamos ao porto para esperar a tempestade passar", afirma um comunicado da 'Global Sumud Flotilla', sem explicar em que momento os navios retornaram.

bur-imm/avl/pc/fp/aa

Tópicos relacionados:

ajuda clima conflito espanha gaza guerra israel manifestacao palestinos

