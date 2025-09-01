Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Taxa de desemprego na zona do euro registra leve queda, a 6,2%, em julho

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/09/2025 07:03

compartilhe

Siga no

A taxa de desemprego na zona do euro registrou uma leve queda em julho, a 6,2%, na comparação com o índice de 6,3% registrado em junho, após uma revisão para cima de 0,1 ponto, anunciou nesta segunda-feira a agência europeia de estatística Eurostat.

A taxa nos países da zona do euro está no menor nível desde que a agência Eurostat iniciou os registros em abril de 1998, um resultado que também foi observado em novembro de 2024.

Na comparação com julho de 2024, a taxa de desemprego caiu 0,2 ponto nos 20 países da zona do euro.

fpo/jca/an/avl/fp

Tópicos relacionados:

conjuntura desemprego economia emprego indices trabalho ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay