Ataque com drone deixa 12 mortos em clínica no Sudão (ONG)

31/08/2025 19:40

Um ataque com drone a uma clínica da cidade sudanesa de Nyala matou 12 pessoas, anunciou neste domingo uma ONG de defesa dos direitos humanos, que acusou o Exército do país pelo bombardeio.

O ataque ocorreu ao meio-dia de ontem, na clínica Yashfeen, localizada na região de Darfur, informou à AFP uma fonte do coletivo Emergency Lawyers.

A guerra no Sudão, iniciada há três anos, já causou dezenas de milhares de mortes e o deslocamento de milhões de pessoas, no que as Nações Unidas chamaram de "pior crise humanitária do mundo".

Segundo o comunicado, quatro mulheres morreram do lado de fora da clínica e um hotel vizinho foi atingido. Crianças que eram atendidas no momento do ataque ficaram feridas.

O Exército do Sudão não comentou a informação.

