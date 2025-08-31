Lyon vence Olympique em clássico e se iguala ao PSG na liderança do Francês

O Lyon, em superioridade numérica desde o primeiro tempo, venceu o Olympique de Marselha por 1 a 0 neste domingo (31), pela 3ª rodada do Campeonato Francês, e igualou a pontuação do Paris Saint-Germain na liderança.

Após um pênalti retirado pelo VAR (22'), dois gols anulados (28' e 45'+6) e o cartão vermelho para o zagueiro CJ Egan-Riley por entrada dura sobre Malick Fofana (29'), o Lyon só chegou ao gol da vitória no minuto 87, quando o argentino Leonardo Balerdi mandou a bola contra as próprias redes.

"Sofremos, sim, principalmente depois da expulsão. Não concedemos nenhuma chance clara, mas sofremos. Com 11 contra 11, acho que fomos melhores que o Lyon", disse na entrevista coletiva pós jogo o técnico do Olympique, Roberto De Zerbi.

Com a vitória, o Lyon se junta ao Paris Saint-Germain como os únicos times com 100% de aproveitamento depois de três jogos. Com o mesmo saldo de gols (+5), os parisienses levam vantagem no número de gols marcados (8 contra 5).

Por sua vez, o time de Marselha fica no meio da tabela, na décima posição, com 3 pontos.

- Monaco e Paris FC vencem

Também neste domingo, o Monaco sofreu mais do que o esperado para vencer o Strasbourg por 3 a 2.

Jogando em casa, o time do Principado vencia por 2 a 0 no segundo tempo, mas cedeu o empate em três minutos (73' e 76'), até que o japonês Takumi Minamino (90'+6) marcou nos acréscimos o gol da vitória dos anfitriões.

Com o resultado, os monegascos ficam em quarto na tabela, com seis pontos de nove possíveis.

O técnico do Monaco, Adi Hütter, se mostrou "satisfeito" com a vitória, mas reconheceu que o desempenho da equipe "não passou um bom sinal".

"Temos que matar o jogo. Com 3 a 0 é muito difícil para o adversário se recuperar no jogo, mas um 2 a 0 é perigoso", declarou Hütter.

Por sua vez, o Paris FC conseguiu sua primeira vitória no retorno à elite do futebol francês depois de 46 anos, ao bater o Mets em casa por 3 a 2.

Atrás no placar após o belo gol de Sadibou Sané (22'), que seria expulso nos minutos finais (80'), os parisienses reagiram com Ilan Kebbal marcando duas vezes (45'+3 de pênalti e 52').

O nigeriano Moses Simon marcou o terceiro dos anfitriões no minuto 67, depois de Boubacar Traoré empatar para o Metz (54').

Com a vitória, o Paris FC é o 16º colocado, enquanto o Metz, único time que ainda não pontuou, fica na lanterna do campeonato.

-- Resultados da 3ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lens - Brest 3 - 1

- Sábado:

Lorient - Lille 1 - 7

Nantes - Auxerre 1 - 0

Toulouse - PSG 3 - 6

- Domingo:

Angers - Rennes 1 - 1

Paris FC - Metz 3 - 2

Le Havre - Nice 3 - 1

Monaco - Strasbourg 3 - 2

Lyon - Olympique de Marselha 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 9 3 3 0 0 8 3 5

2. Lyon 9 3 3 0 0 5 0 5

3. Lille 7 3 2 1 0 11 4 7

4. Monaco 6 3 2 0 1 6 4 2

5. Lens 6 3 2 0 1 5 3 2

6. Strasbourg 6 3 2 0 1 4 3 1

7. Toulouse 6 3 2 0 1 6 6 0

8. Angers 4 3 1 1 1 2 2 0

9. Rennes 4 3 1 1 1 2 5 -3

10. Olympique de Marselha 3 3 1 0 2 5 4 1

11. Le Havre 3 3 1 0 2 5 6 -1

12. Nice 3 3 1 0 2 4 5 -1

13. Nantes 3 3 1 0 2 1 2 -1

14. Auxerre 3 3 1 0 2 2 4 -2

15. Paris FC 3 3 1 0 2 5 8 -3

16. Lorient 3 3 1 0 2 5 8 -3

17. Brest 1 3 0 1 2 4 8 -4

18. Metz 0 3 0 0 3 2 7 -5

