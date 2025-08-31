Assine
Lyon vence Olympique em clássico e se iguala ao PSG na liderança do Francês

O Lyon, em superioridade numérica desde o primeiro tempo, venceu o Olympique de Marselha por 1 a 0 neste domingo (31), pela 3ª rodada do Campeonato Francês, e igualou a pontuação do Paris Saint-Germain na liderança.

Após um pênalti retirado pelo VAR (22'), dois gols anulados (28' e 45'+6) e o cartão vermelho para o zagueiro CJ Egan-Riley por entrada dura sobre Malick Fofana (29'), o Lyon só chegou ao gol da vitória no minuto 87, quando o argentino Leonardo Balerdi mandou a bola contra as próprias redes.

"Sofremos, sim, principalmente depois da expulsão. Não concedemos nenhuma chance clara, mas sofremos. Com 11 contra 11, acho que fomos melhores que o Lyon", disse na entrevista coletiva pós jogo o técnico do Olympique, Roberto De Zerbi.

Com a vitória, o Lyon se junta ao Paris Saint-Germain como os únicos times com 100% de aproveitamento depois de três jogos. Com o mesmo saldo de gols (+5), os parisienses levam vantagem no número de gols marcados (8 contra 5).

Por sua vez, o time de Marselha fica no meio da tabela, na décima posição, com 3 pontos.

- Monaco e Paris FC vencem

Também neste domingo, o Monaco sofreu mais do que o esperado para vencer o Strasbourg por 3 a 2.

Jogando em casa, o time do Principado vencia por 2 a 0 no segundo tempo, mas cedeu o empate em três minutos (73' e 76'), até que o japonês Takumi Minamino (90'+6) marcou nos acréscimos o gol da vitória dos anfitriões.

Com o resultado, os monegascos ficam em quarto na tabela, com seis pontos de nove possíveis.

O técnico do Monaco, Adi Hütter, se mostrou "satisfeito" com a vitória, mas reconheceu que o desempenho da equipe "não passou um bom sinal".

"Temos que matar o jogo. Com 3 a 0 é muito difícil para o adversário se recuperar no jogo, mas um 2 a 0 é perigoso", declarou Hütter.

Por sua vez, o Paris FC conseguiu sua primeira vitória no retorno à elite do futebol francês depois de 46 anos, ao bater o Mets em casa por 3 a 2.

Atrás no placar após o belo gol de Sadibou Sané (22'), que seria expulso nos minutos finais (80'), os parisienses reagiram com Ilan Kebbal marcando duas vezes (45'+3 de pênalti e 52').

O nigeriano Moses Simon marcou o terceiro dos anfitriões no minuto 67, depois de Boubacar Traoré empatar para o Metz (54').

Com a vitória, o Paris FC é o 16º colocado, enquanto o Metz, único time que ainda não pontuou, fica na lanterna do campeonato.

-- Resultados da 3ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Lens - Brest                        3 - 1

  

   - Sábado:

   Lorient - Lille                     1 - 7

   Nantes - Auxerre                    1 - 0

   Toulouse - PSG                      3 - 6

  

   - Domingo:

   Angers - Rennes                     1 - 1

   Paris FC - Metz                     3 - 2

   Le Havre - Nice                     3 - 1

   Monaco - Strasbourg                 3 - 2

   Lyon - Olympique de Marselha        1 - 0

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                      9   3   3   0   0   8   3   5

    2. Lyon                     9   3   3   0   0   5   0   5

    3. Lille                    7   3   2   1   0  11   4   7

    4. Monaco                   6   3   2   0   1   6   4   2

    5. Lens                     6   3   2   0   1   5   3   2

    6. Strasbourg               6   3   2   0   1   4   3   1

    7. Toulouse                 6   3   2   0   1   6   6   0

    8. Angers                   4   3   1   1   1   2   2   0

    9. Rennes                   4   3   1   1   1   2   5  -3

   10. Olympique de Marselha    3   3   1   0   2   5   4   1

   11. Le Havre                 3   3   1   0   2   5   6  -1

   12. Nice                     3   3   1   0   2   4   5  -1

   13. Nantes                   3   3   1   0   2   1   2  -1

   14. Auxerre                  3   3   1   0   2   2   4  -2

   15. Paris FC                 3   3   1   0   2   5   8  -3

   16. Lorient                  3   3   1   0   2   5   8  -3

   17. Brest                    1   3   0   1   2   4   8  -4

   18. Metz                     0   3   0   0   3   2   7  -5

Tópicos relacionados:

fbl fra

