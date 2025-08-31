Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Tribunal dos EUA bloqueia deportação de centenas de crianças da Guatemala

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/08/2025 18:44

compartilhe

Siga no

Um tribunal federal dos Estados Unidos bloqueou temporariamente o plano do governo Donald Trump de deportar centenas de crianças da Guatemala, segundo decisão anunciada neste domingo.

Mais de 600 menores guatemaltecos desacompanhados poderiam ser enviados de volta para o seu país sob um programa piloto negociado com a Guatemala, segundo um expediente judicial. Mas uma juíza do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia suspendeu a deportação por 14 dias, após um recurso apresentado hoje pela ONG National Immigration Law Center (NILC) por considerar o plano ilegal.

A ONG comemorou a decisão. "Nos conforta que o tribunal tenha evitado essa injustiça antes de centenas de crianças sofrerem danos irreparáveis", disse seu vice-presidente, Efren Olivares.

O grupo entrou com a ação coletiva em nome de centenas de crianças guatemaltecas que corriam o "risco iminente de serem deportadas ilegalmente dos Estados Unidos".

bur-bjt/aha/ad/ag/lb

Tópicos relacionados:

eeuu guatemala imigracao infancia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay