Cineasta Jim Jarmusch expressa decepção com distribuidora vinculada ao setor militar de Israel

O cineasta americano Jim Jarmusch declarou-se decepcionado neste domingo, ao saber que a distribuidora e plataforma de streaming de filmes independentes Mubi aceitou um investimento de um fundo de capital de risco vinculado ao setor militar de Israel.

O filme mais recente de Jarmusch, "Father Mother Sister Brother", apresentado hoje no Festival de Veneza, será distribuído pela Mubi, concorrente da Netflix. O grupo aceitou um financiamento de US$ 100 milhões da Sequoia Capital, empresa do Vale do Silício que tem em seu portfólio a empresa de defesa israelense Kela, o que motivou uma petição assinada por Jarmusch e outros artistas

"Qualquer sugestão de que o nosso trabalho estaria ligado ao financiamento da guerra é simplesmente falsa", respondeu em carta o presidente da Mubi, Efe Cakarel.

"Minha relação com a Mubi começou muito antes disso, e eles foram fantásticos no trabalho com este filme. É claro que fiquei decepcionado e bastante desconcertado com essa relação", disse Jarmusch. Ele ressaltou que, por ser um cineasta independente, precisa aceitar dinheiro "de várias fontes".

"Considero praticamente todo o dinheiro das empresas um dinheiro sujo. Se você começar a analisar cada uma dessas empresas cinematográficas e suas estruturas de financiamento, vai descobrir muitas coisas sórdidas", declarou o cineasta.

