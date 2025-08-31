Assine
Alcaraz vence Rinderknech em 3 sets e vai às quartas do US Open

31/08/2025 17:28

De novo sem deixar escapar um set, o espanhol Carlos Alcaraz venceu o francês Arthur Rinderknech neste domingo (31) e avançou às quartas de final do US Open.

Número 2 do mundo, Alcaraz fechou o jogo com parciais de 7-6 (7/3), 6-3 e 6-4, em duas horas e 12 minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

O espanhol precisou de paciência para dominar o poderoso saque de Rinderknech, número 82 no ranking da ATP.

Depois de vencer a primeira parcial no tie break, Alcaraz só conseguiu quebrar o serviço do francês no sexto game do segundo set. No terceiro, a vitória veio depois de uma nova quebra, dessa vez no nono game.

Com 22 anos e três meses, Carlos Alcaraz é o tenista mais jovem a chegar 13 vezes em quartas de final de torneios de Grand Slam. Só o alemão Boris Becker e o sueco Björn Borg alcançaram esse número antes dos 23 anos.

O próximo adversário de Alcaraz será o tcheco Jiri Lehecka, número 21 da ATP, que mais cedo derrotou outro francês, Adrian Mannarino.

gbv/ma/cb

