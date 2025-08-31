Liverpool vence Arsenal e se isola na liderança do Inglês; City perde 2ª seguida

O atual campeão Liverpool venceu o vice-campeão Arsenal por 1 a 0 neste domingo (31), em Anfield, e se isolou na liderança do Campeonato Inglês, que nesta 3ª rodada teve a segunda derrota consecutiva do Manchester City.

Seis pontos separam os 'Reds' dos 'Citizens' já no mês de agosto, o que evidencia a diferença de momento entre as equipes neste início de temporada.

O Arsenal fica em terceiro com 6 pontos, atrás do Chelsea (2º, 7 pontos), que no sábado venceu o Fulham por 2 a 0.

O protagonista da tarde em Anfield foi o húngaro Dominik Szoboszlai, que no minuto 83 acertou o ângulo do goleiro David Raya em bela cobrança de falta e deu a vitória para o time da casa.

Os 'Gunners' sofreram assim seu primeiro gol na temporada, além de terem perdido por lesão o zagueiro William Saliba, que foi substituído no primeiro tempo.

O Liverpool também teve que mexer no time devido a problemas físicos. Saíram do jogo o zagueiro Ibrahima Konaté e o meia-atacante Florian Wirtz, contratado em junho junto ao Bayer Leverkusen.

O Arsenal foi melhor no primeiro tempo, mas os 'Reds' foram muito mais incisivos no segundo.

O atacante francês Hugo Ekitiké chegou a marcar para os anfitriões (60'), aproveitando um rebote após finalização de Wirtz, mas o gol foi anulado por impedimento.

Este foi o primeiro jogo do Liverpool na temporada sem sofrer gols, depois do empate em 2 a 2 e a derrota nos pênaltis para o Crystal Palace na decisão da Supercopa da Inglaterra e das vitórias sobre Bournemouth (4 a 2) e Newcastle (3 a 2).

- City perde segunda seguida -

Muito pior está a situação do Manchester City, derrotado pelo Brighton por 2 a 1, uma semana depois de perder em casa para o Tottenham por 2 a 0.

A goleada na primeira rodada sobre o Wolverhampton (4 a 0) já ficou no passado e o time do técnico Pepe Guardiola ocupa apenas a 12ª posição na tabela, o que traz de volta os traumas da temporada passada, quando não conseguiu brigar pelo título depois de ter sido campeão nos quatro anos anteriores.

A derrota foi especialmente dolorosa porque chegou com um gol nos minutos finais do alemão Brajan Gruda (89').

Antes, o norueguês Erling Haaland havia aberto o placar para no primeiro tempo (34'), marcando seu 88º gol em 100 jogos com a camisa do City, mas James Milner empatou de pênalti para o Brighton (67') na segunda etapa.

Com três gols, Haaland já aparece como artilheiro isolado do campeonato.

Rodri, Bola de Ouro no ano passado, voltou a ser titular em um jogo da Premier League, o que não acontecia desde setembro do ano passado.

"Estamos decepcionados, somos o Manchester City e viemos aqui para ganhar. Esta é a realidade, nossa realidade, e não alcançamos o nível necessário. A única forma de evoluir é olharmos no espelho e ver o que acontece", declarou Rodri ao canal Sky Sports.

- West Ham reage -

Em outro jogo deste domingo, o West Ham (15º, 3 pontos), que havia perdido nas duas primeiras rodadas, somou seus primeiros pontos ao vencer o Nottingham Forest (9º, 4 pontos) fora de casa por 3 a 0.

Todos os gols dos 'Hammers' saíram na reta final, dos pés de Jarrod Bowen (84'), do brasileiro Lucas Paquetá (88' de pênalti) e Callum Wilson (90'+1).

-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Chelsea - Fulham 2 - 0

Tottenham - Bournemouth 0 - 1

Sunderland - Brentford 2 - 1

Wolverhampton - Everton 2 - 3

Manchester United - Burnley 3 - 2

Leeds - Newcastle 0 - 0

- Domingo:

Nottingham - West Ham 0 - 3

Brighton - Manchester City 2 - 1

Liverpool - Arsenal 1 - 0

(15h00) Aston Villa - Crystal Palace

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 9 3 3 0 0 8 4 4

2. Chelsea 7 3 2 1 0 7 1 6

3. Arsenal 6 3 2 0 1 6 1 5

4. Tottenham 6 3 2 0 1 5 1 4

5. Everton 6 3 2 0 1 5 3 2

. Sunderland 6 3 2 0 1 5 3 2

7. Bournemouth 6 3 2 0 1 4 4 0

8. Manchester United 4 3 1 1 1 4 4 0

9. Nottingham 4 3 1 1 1 4 5 -1

10. Brighton 4 3 1 1 1 3 4 -1

11. Leeds 4 3 1 1 1 1 5 -4

12. Manchester City 3 3 1 0 2 5 4 1

13. Burnley 3 3 1 0 2 4 6 -2

14. Brentford 3 3 1 0 2 3 5 -2

15. West Ham 3 3 1 0 2 4 8 -4

16. Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0

17. Newcastle 2 3 0 2 1 2 3 -1

18. Fulham 2 3 0 2 1 2 4 -2

19. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1

20. Wolverhampton 0 3 0 0 3 2 8 -6

