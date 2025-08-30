Venus Williams avança às oitavas no torneio de duplas do US Open

A icônica Venus Williams, de 45 anos, e a canadense Leylah Fernandez avançaram às oitavas de final no torneio de duplas femininas do US Open neste sábado (30), ao derrotarem a japonesa Eri Hozumi e a norueguesa Ulrikke Eikeri.

A dupla norte-americana fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/1) e 6-1, em uma hora e 36 minutos na quadra Louis Armstrong, em Flushing Meadows, Nova York.

O público presente voltou a vibrar com a conexão e a qualidade dos golpes de Williams e Fernandez, que no primeiro set se recuperaram de uma desvantagem de 4-2 e, no segundo, selaram a vitória com tranquilidade.

Na primeira rodada, as duas já haviam desbancado a ucraniana Lyudmyla Kichenok, campeã no ano passado, que nesta edição joga ao lado da australiana Ellen Perez.

"Você me motivou muito a continuar essa jornada, nos momentos bons e ruins, e ver você continuar jogando, por amor a esse esporte, é muito inspirador", disse a canadense à lendária americana após a partida.

Fernandez, que é 23 anos mais nova que Williams, foi eliminada na sexta-feira da chave de simples do US Open pela bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo.

Por sua vez, a veterana americana caiu na primeira rodada diante da tcheca Karolina Muchova, depois de uma batalha de duas horas.

O próximo desafio da dupla será contra as vencedoras do duelo entre as britânicas Katie Boulter e Sonay Kartal contra a russa Ekaterina Alexandrova e a chinesa Zhang Shuai, que acontece no domingo.

