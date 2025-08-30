Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Candidata de esquerda à presidência de Honduras exige "eleições livres"

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/08/2025 20:36

compartilhe

Siga no

A candidata à presidência de Honduras pelo partido governista de esquerda Libre, Rixi Moncada, exigiu neste sábado (30), diante de milhares de apoiadores em San Pedro Sula, que as eleições de novembro sejam "livres e democráticas".

Moncada, advogada e ex-ministra da Defesa no governo da presidenta Xiomara Castro, é a atual favorita nas pesquisas frente aos candidatos dos partidos de direita: o Partido Nacional (PN), do ex-presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) — preso nos Estados Unidos por narcotráfico —, e o Partido Liberal (PL).

"Se houver eleições livres e democráticas, o que vai acontecer? Eles não voltarão", afirmou Moncada em referência ao PN, que governou consecutivamente Honduras entre 2010 e 2022, antes do governo de Castro.

Ao grito de "Não voltarão!", milhares de apoiadores do partido Liberdade e Refundação (Libre) agitaram bandeiras vermelho e preto em uma avenida da segunda maior cidade do país.

Na campanha, que começa oficialmente na segunda-feira, o PN apresenta como candidato o ex-prefeito de Tegucigalpa, Nasry Asfura; e o PL, o apresentador de televisão Salvador Nasralla.

Cerca de seis milhões de hondurenhos estão convocados a participar das eleições de 30 de novembro, que não contam com segundo turno presidencial e nas quais também serão eleitos 128 deputados, 298 governos municipais e 20 membros do Parlamento Centro-americano.

bur-ob/ag/am

Tópicos relacionados:

eleicoes honduras politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay