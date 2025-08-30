Com hat-trick de João Neves, PSG atropela Toulouse no Francês

O Paris Saint-Germain atropelou o Toulouse fora de casa por 6 a 3 neste sábado (30), pela 3ª rodada do Campeonato Francês, e assumiu a liderança provisória da tabela, mantendo o mesmo ritmo da temporada passada.

O meio-campista português João Neves foi o protagonista da partida com três gols (7', 14 e 78'), que o colocam na artilharia do campeonato.

O atacante Ousmane Dembelé balançou as redes duas vezes (31' e 50') e saiu lesionado no segundo tempo (70'). Bradley Barola (9') também marcou para o PSG.

Charlie Cresswell (38'), Yann Ghobo (89') e Alexis Vossah (90'+1) descontaram para o Toulouse.

Quando perdia por 4 a 1, o time da casa teve a chance de fazer o segundo em cobrança de pênalti, mas o goleiro do Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier, brilhou defendendo a cobrança de Cristian Casseres, depois de também pegar a primeira tentativa de Frankc Magri, que o árbitro mandou voltar porque vários jogadores invadiram a área no momento da batida.

Contra um adversário que também venceu seus dois primeiros jogos, o PSG esperava um jogo difícil, mas apesar dos três gols sofridos, dois deles nos minutos finais, o time parisiense mostrou poder de fogo antes da paralisação para a data Fifa.

"É mais um resultado de pré-temporada do que um jogo normal. Mas estamos felizes, fizemos um bom trabalho e agora é hora de descansar", disse o técnico Luis Enrique após a vitória.

- Lille goleia -

Mais cedo, o Lille visitou o Lorient e conseguiu uma goleada avassaladora por 7 a 1 e chegou a 7 pontos em três jogos.

O atacante Olivier Giroud, autor de dois gols nas duas primeiras rodadas, não viajou com a equipe devido a um problema muscular.

Apesar do 0 a 0 no intervalo, o Lille voltou para o segundo tempo com fome e construiu a goleada marcando com cinco jogadores diferentes: Romain Perraud (46'), Matías Fernández-Pardo (53' e 77'), Hamza Igamane (80' e 90'+3), Hakon Arnar Haraldsson (87') e Osame Sahraoui (90'+5).

"Tem jogos em que tudo dá certo", comemorou o técnico do Lille, Bruno Génésio.

Em outro duelo disputado neste sábado, o Nantes recebeu o Auxerre e venceu por 1 a 0, com gol do atacante Mostafa Mohamed (8').

A 3ª rodada do Campeonato Francês continua no domingo, com destaque para o clássico entre Lyon e Olympique de Marselha.

-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lens - Brest 3 - 1

- Sábado:

Lorient - Lille 1 - 7

Nantes - Auxerre 1 - 0

Toulouse - PSG 3 - 6

- Domingo:

(10h00) Angers - Rennes

(12h15) Paris FC - Metz

Le Havre - Nice

Monaco - Strasbourg

(15h45) Lyon - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 9 3 3 0 0 8 3 5

2. Lille 7 3 2 1 0 11 4 7

3. Lyon 6 2 2 0 0 4 0 4

4. Lens 6 3 2 0 1 5 3 2

5. Strasbourg 6 2 2 0 0 2 0 2

6. Toulouse 6 3 2 0 1 6 6 0

7. Olympique de Marselha 3 2 1 0 1 5 3 2

8. Monaco 3 2 1 0 1 3 2 1

9. Nice 3 2 1 0 1 3 2 1

10. Angers 3 2 1 0 1 1 1 0

11. Nantes 3 3 1 0 2 1 2 -1

12. Auxerre 3 3 1 0 2 2 4 -2

13. Lorient 3 3 1 0 2 5 8 -3

14. Rennes 3 2 1 0 1 1 4 -3

15. Brest 1 3 0 1 2 4 8 -4

16. Le Havre 0 2 0 0 2 2 5 -3

17. Paris FC 0 2 0 0 2 2 6 -4

18. Metz 0 2 0 0 2 0 4 -4

