Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Com hat-trick de João Neves, PSG atropela Toulouse no Francês

Publicidade
Carregando...
BB
Baptiste BECQUART
BB
Baptiste BECQUART
Repórter
30/08/2025 19:31

compartilhe

Siga no

O Paris Saint-Germain atropelou o Toulouse fora de casa por 6 a 3 neste sábado (30), pela 3ª rodada do Campeonato Francês, e assumiu a liderança provisória da tabela, mantendo o mesmo ritmo da temporada passada.

O meio-campista português João Neves foi o protagonista da partida com três gols (7', 14 e 78'), que o colocam na artilharia do campeonato.

O atacante Ousmane Dembelé balançou as redes duas vezes (31' e 50') e saiu lesionado no segundo tempo (70'). Bradley Barola (9') também marcou para o PSG.

Charlie Cresswell (38'), Yann Ghobo (89') e Alexis Vossah (90'+1) descontaram para o Toulouse.

Quando perdia por 4 a 1, o time da casa teve a chance de fazer o segundo em cobrança de pênalti, mas o goleiro do Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier, brilhou defendendo a cobrança de Cristian Casseres, depois de também pegar a primeira tentativa de Frankc Magri, que o árbitro mandou voltar porque vários jogadores invadiram a área no momento da batida.

Contra um adversário que também venceu seus dois primeiros jogos, o PSG esperava um jogo difícil, mas apesar dos três gols sofridos, dois deles nos minutos finais, o time parisiense mostrou poder de fogo antes da paralisação para a data Fifa.

"É mais um resultado de pré-temporada do que um jogo normal. Mas estamos felizes, fizemos um bom trabalho e agora é hora de descansar", disse o técnico Luis Enrique após a vitória.

- Lille goleia -

Mais cedo, o Lille visitou o Lorient e conseguiu uma goleada avassaladora por 7 a 1 e chegou a 7 pontos em três jogos.

O atacante Olivier Giroud, autor de dois gols nas duas primeiras rodadas, não viajou com a equipe devido a um problema muscular.

Apesar do 0 a 0 no intervalo, o Lille voltou para o segundo tempo com fome e construiu a goleada marcando com cinco jogadores diferentes: Romain Perraud (46'), Matías Fernández-Pardo (53' e 77'), Hamza Igamane (80' e 90'+3), Hakon Arnar Haraldsson (87') e Osame Sahraoui (90'+5).

"Tem jogos em que tudo dá certo", comemorou o técnico do Lille, Bruno Génésio.

Em outro duelo disputado neste sábado, o Nantes recebeu o Auxerre e venceu por 1 a 0, com gol do atacante Mostafa Mohamed (8').

A 3ª rodada do Campeonato Francês continua no domingo, com destaque para o clássico entre Lyon e Olympique de Marselha.

-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Lens - Brest                        3 - 1

  

   - Sábado:

   Lorient - Lille                     1 - 7

   Nantes - Auxerre                    1 - 0

   Toulouse - PSG                      3 - 6

  

   - Domingo:

   (10h00) Angers - Rennes                    

   (12h15) Paris FC - Metz                    

           Le Havre - Nice                    

           Monaco - Strasbourg                

   (15h45) Lyon - Olympique de Marselha       

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                      9   3   3   0   0   8   3   5

    2. Lille                    7   3   2   1   0  11   4   7

    3. Lyon                     6   2   2   0   0   4   0   4

    4. Lens                     6   3   2   0   1   5   3   2

    5. Strasbourg               6   2   2   0   0   2   0   2

    6. Toulouse                 6   3   2   0   1   6   6   0

    7. Olympique de Marselha    3   2   1   0   1   5   3   2

    8. Monaco                   3   2   1   0   1   3   2   1

    9. Nice                     3   2   1   0   1   3   2   1

   10. Angers                   3   2   1   0   1   1   1   0

   11. Nantes                   3   3   1   0   2   1   2  -1

   12. Auxerre                  3   3   1   0   2   2   4  -2

   13. Lorient                  3   3   1   0   2   5   8  -3

   14. Rennes                   3   2   1   0   1   1   4  -3

   15. Brest                    1   3   0   1   2   4   8  -4

   16. Le Havre                 0   2   0   0   2   2   5  -3

   17. Paris FC                 0   2   0   0   2   2   6  -4

   18. Metz                     0   2   0   0   2   0   4  -4

hap/iga/dr

Tópicos relacionados:

fbl fra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay