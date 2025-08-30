Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Napoli vence Cagliari com gol nos acréscimos e sobe para liderança do Italiano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/08/2025 18:51

compartilhe

Siga no

O Napoli, atual campeão, sofreu para vencer o Cagliari por 1 a 0 neste sábado (30), chegando ao gol da vitória nos acréscimos, pela 2ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, o time napolitano chega a 6 pontos e assume a ponta da tabela à espera dos demais resultados do fim de semana, especialmente da Inter de Milão, que no domingo receberá a Udinese.

O meio-campista camaronês Frank Anguissa foi o herói da noite no estádio Diego Maradona ao marcar o gol da vitória no apagar das luzes (90'+5).

Antes disso, o Napoli teve dificuldades para furar a retranca do Cagliari, que também contou com uma atuação inspirada do goleiro Elia Aprile, autor de defesas salvadores em tentativas de Scott McTominay (45' e 90'+3) e Leonardo Spinazzola (60').

"Foi um jogo muito difícil contra um time que se defendeu muito bem, mas não desistimos em nenhum momento e podemos ficar felizes com o que conseguimos", disse Anguissa em entrevista à plataforma DAZN.

"O mais importante esta noite foi que vencemos, que jogamos como um time, e precisamos continuar nesse caminho", acrescentou o artilheiro da partida.

Também com 6 pontos, mas menor saldo de gols, estão Cremonese (2ª), que na sexta-feira bateu o Sassuolo por 3 a 2, e Roma (3ª), que neste sábado venceu o Pisa por 1 a 0, graças ao gol do argentino Matías Soulé (55').

Por sua vez, o Como não conseguiu manter os 100% de aproveitamento. Depois de vencer a Lazio na estreia (2 a 0), o time do técnico Cesc Fàbregas foi derrotado fora de casa pelo Bologna por 1 a 0.

No outro jogo deste sábado, a Atalanta visitou o Parma e saiu com o segundo empate em dois jogos, em 1 a 1.

-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Cremonese - Sassuolo                3 - 2

   Lecce - Milan                       0 - 2

  

   - Sábado:

   Bologna - Como                      1 - 0

   Parma - Atalanta                    1 - 1

   Napoli - Cagliari                   1 - 0

   Pisa - Roma                         0 - 1

  

   - Domingo:

   (13h30) Genoa - Juventus                   

           Torino - Fiorentina                

   (15h45) Inter - Udinese                    

           Lazio - Hellas Verona              

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Napoli                   6   2   2   0   0   3   0   3

    2. Cremonese                6   2   2   0   0   5   3   2

    3. Roma                     6   2   2   0   0   2   0   2

    4. Inter                    3   1   1   0   0   5   0   5

    5. Juventus                 3   1   1   0   0   2   0   2

    6. Milan                    3   2   1   0   1   3   2   1

    7. Como                     3   2   1   0   1   2   1   1

    8. Bologna                  3   2   1   0   1   1   1   0

    9. Atalanta                 2   2   0   2   0   2   2   0

   10. Fiorentina               1   1   0   1   0   1   1   0

     . Hellas Verona            1   1   0   1   0   1   1   0

     . Udinese                  1   1   0   1   0   1   1   0

   13. Genoa                    1   1   0   1   0   0   0   0

   14. Cagliari                 1   2   0   1   1   1   2  -1

     . Pisa                     1   2   0   1   1   1   2  -1

   16. Parma                    1   2   0   1   1   1   3  -2

   17. Lecce                    1   2   0   1   1   0   2  -2

   18. Lazio                    0   1   0   0   1   0   2  -2

   19. Torino                   0   1   0   0   1   0   5  -5

   20. Sassuolo                 0   2   0   0   2   2   5  -3

jr-dr/iga/cb

Tópicos relacionados:

fbl ita

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay