Napoli vence Cagliari com gol nos acréscimos e sobe para liderança do Italiano

O Napoli, atual campeão, sofreu para vencer o Cagliari por 1 a 0 neste sábado (30), chegando ao gol da vitória nos acréscimos, pela 2ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, o time napolitano chega a 6 pontos e assume a ponta da tabela à espera dos demais resultados do fim de semana, especialmente da Inter de Milão, que no domingo receberá a Udinese.

O meio-campista camaronês Frank Anguissa foi o herói da noite no estádio Diego Maradona ao marcar o gol da vitória no apagar das luzes (90'+5).

Antes disso, o Napoli teve dificuldades para furar a retranca do Cagliari, que também contou com uma atuação inspirada do goleiro Elia Aprile, autor de defesas salvadores em tentativas de Scott McTominay (45' e 90'+3) e Leonardo Spinazzola (60').

"Foi um jogo muito difícil contra um time que se defendeu muito bem, mas não desistimos em nenhum momento e podemos ficar felizes com o que conseguimos", disse Anguissa em entrevista à plataforma DAZN.

"O mais importante esta noite foi que vencemos, que jogamos como um time, e precisamos continuar nesse caminho", acrescentou o artilheiro da partida.

Também com 6 pontos, mas menor saldo de gols, estão Cremonese (2ª), que na sexta-feira bateu o Sassuolo por 3 a 2, e Roma (3ª), que neste sábado venceu o Pisa por 1 a 0, graças ao gol do argentino Matías Soulé (55').

Por sua vez, o Como não conseguiu manter os 100% de aproveitamento. Depois de vencer a Lazio na estreia (2 a 0), o time do técnico Cesc Fàbregas foi derrotado fora de casa pelo Bologna por 1 a 0.

No outro jogo deste sábado, a Atalanta visitou o Parma e saiu com o segundo empate em dois jogos, em 1 a 1.

-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Cremonese - Sassuolo 3 - 2

Lecce - Milan 0 - 2

- Sábado:

Bologna - Como 1 - 0

Parma - Atalanta 1 - 1

Napoli - Cagliari 1 - 0

Pisa - Roma 0 - 1

- Domingo:

(13h30) Genoa - Juventus

Torino - Fiorentina

(15h45) Inter - Udinese

Lazio - Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 6 2 2 0 0 3 0 3

2. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2

3. Roma 6 2 2 0 0 2 0 2

4. Inter 3 1 1 0 0 5 0 5

5. Juventus 3 1 1 0 0 2 0 2

6. Milan 3 2 1 0 1 3 2 1

7. Como 3 2 1 0 1 2 1 1

8. Bologna 3 2 1 0 1 1 1 0

9. Atalanta 2 2 0 2 0 2 2 0

10. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0

. Hellas Verona 1 1 0 1 0 1 1 0

. Udinese 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Genoa 1 1 0 1 0 0 0 0

14. Cagliari 1 2 0 1 1 1 2 -1

. Pisa 1 2 0 1 1 1 2 -1

16. Parma 1 2 0 1 1 1 3 -2

17. Lecce 1 2 0 1 1 0 2 -2

18. Lazio 0 1 0 0 1 0 2 -2

19. Torino 0 1 0 0 1 0 5 -5

20. Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3

jr-dr/iga/cb