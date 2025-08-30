Naomi Osaka avança às oitavas do US Open pela 1ª vez desde 2020

A tenista japonesa Naomi Osaka venceu a russa Daria Kasatkina neste sábado (30) e selou seu esperado retorno às oitavas de final do US Open, fase em que vai enfrentar a americana Coco Gauff.

Ex-número 1 do mundo, Osaka não chegava às oitavas em Nova York desde 2020, ano em que foi campeã do torneio pela segunda vez.

A japonesa de 27 anos fechou o jogo contra Kasatkina em 2 sets a 1, com parciais de 6-0, 4-6 e 6-3, em uma hora e 44 minutos na quadra Louis Armstrong, em Flishing Meadows.

"Foi uma longa jornada, mas estou feliz por estar aqui agora", afirmou Osaka, que não chegava às oitavas de final de um Grand Slam desde 2021.

A japonesa aproveitou a atuação irregular de Kasatkina no saque, com 14 duplas faltas, mas também confirmou sua evolução, depois de chegar à final do WTA 1000 do Canadá, no início de agosto, onde foi derrotada pela jovem Victoria Mboko.

Osaka, que retornou ao circuito no início de 2024 após ser mãe, segue em busca de seu primeiro título desde que conquistou pela segunda vez o Aberto da Austrália, em 2021, seu quarto troféu de Grand Slam. No US Open, ela foi campeã em 2018 e 2020.

Seu duelo de oitavas de final será de reencontro com Coco Gauff, a quem derrotou na edição de 2019 em um jogo memorável, quando a americana tinha apenas 15 anos.

"Eu a vejo como uma irmã mais nova, e é ótimo jogar contra ela novamente aqui", afirmou Osaka.

