Bayern sofre, mas vence Augsburg e se mantém 100% no Alemão

O Bayern de Munique ficou com os três pontos, mas não sem sofrer, ao vencer o Augsburg por 3 a 2 neste sábado (30), pela 2ª rodada do Campeonato Alemão.

Uma semana depois de estrear goleando o RB Leipzig por 6 a 0, o Bayern passou sufoco nos minutos finais em seu primeiro jogo fora de casa no campeonato.

Harry Kane foi o garçom da noite com dois passes para gol, servindo Serge Gnabry (28'), que abriu o placar, e Michael Olise (48'), que fez o terceiro. O segundo dos bávaros foi do atacante Luis Díaz (45'+4), no final do primeiro tempo.

Pouco depois de Olise marcar, o Agusburg diminuiu com o volante Kristjian Jakic (53'). Mais tarde, colocou fogo no jogo com o gol de Mert Kömür (76').

O Bayern teve que resistir à pressão do time da casa para segurar o resultado e sair com a vitória que mantém a equipe na ponta da tabela com 100% de aproveitamento em duas rodadas.

Empatado com o Gigante da Baviera está o Eintracht Frankfurt, que confirmou seu bom momento no início da temporada vencendo o Hoffenheim fora de casa por 3 a 1.

Dois gols do japonês Ritsu Doan (17' e 27') e um do turco Can Uzun (51') deram ao time comandado pelo técnico Dino Toppmöller sua segunda vitória em dois jogos.

Também neste sábado, o Leipzig, atordoado pela goleada sofrida na estreia, se recuperou ao derrotar o Heidenheim por 2 a 0.

Por sua vez, o Bayer Leverkusen empatou em 3 a 3 em sua visita ao Werder Bremen e continua sem vencer, depois da derrota em casa para o Hoffenheim (2 a 1) na estreia.

O Leverkusen, agora sob o comando do holandês Erik ten Hag, chegou a liderar o placar por 2 a 0 e 3 a 1, além de ter ficado com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, mas acabou cedendo o empate aos anfitriões.

-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Hamburgo - St Pauli 0 - 2

- Sábado:

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1 - 3

Stuttgart - B. Mönchengladbach 1 - 0

Werder Bremen - Bayer Leverkusen 3 - 3

RB Leipzig - Heidenheim 2 - 0

Augsburg - Bayern de Munique 2 - 3

- Domingo:

(10h30) Wolfsburg - Mainz

(12h30) Borussia Dortmund - Union Berlin

(14h30) Colônia - Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 6 2 2 0 0 9 2 7

2. Eintracht Frankfurt 6 2 2 0 0 7 2 5

3. St Pauli 4 2 1 1 0 5 3 2

4. Wolfsburg 3 1 1 0 0 3 1 2

5. Augsburg 3 2 1 0 1 5 4 1

6. Union Berlin 3 1 1 0 0 2 1 1

7. Colônia 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Stuttgart 3 2 1 0 1 2 2 0

9. Hoffenheim 3 2 1 0 1 3 4 -1

10. RB Leipzig 3 2 1 0 1 2 6 -4

11. Borussia Dortmund 1 1 0 1 0 3 3 0

12. Bayer Leverkusen 1 2 0 1 1 4 5 -1

13. B. Mönchengladbach 1 2 0 1 1 0 1 -1

14. Hamburgo 1 2 0 1 1 0 2 -2

15. Werder Bremen 1 2 0 1 1 4 7 -3

16. Mainz 0 1 0 0 1 0 1 -1

17. Freiburg 0 1 0 0 1 1 3 -2

18. Heidenheim 0 2 0 0 2 1 5 -4

