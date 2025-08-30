Matheus Cunha é cortado por lesão e Samuel Lino é convocado para Seleção
O atacante Matheus Cunha foi cortado da Seleção Brasileira após se lesionar em jogo do Manchester United neste sábado (30), e o técnico Carlo Ancelotti convocou Samuel Lino, do Flamengo, para substituí-lo nos dois últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em setembro.
"Após conversa entre os departamentos médicos do Manchester United e da Seleção, o atacante Matheus Cunha foi desconvocado devido à lesão muscular sofrida na partida contra o Burnley, pela Premier League", explicou a CBF em comunicado.
Matheus, de 26 anos, foi substituído aos 28 minutos do primeiro tempo da vitória do United por 3 a 2 em Old Trafford, pela terceira rodada do Campeonato Inglês.
O substituto escolhido por Ancelotti foi Samuel Lino, que chegou ao Flamengo no final de julho e vem se destacando pelo time carioca.
O treinador italiano está tendo que lidar com uma série de ausências: Matheus Cunha é o quarto jogador da lista inicial, anunciada na última segunda-feira, que teve que ser cortado por lesão, depois de Joelinton (Newcastle), Alex Sandro (Flamengo) e Vanderson (Monaco).
Já classificado para o Mundial do ano que vem, o Brasil receberá o Chile na quinta-feira, no Maracanã, e visitará a Bolívia na cidade de El Alto, a 4.150 acima do nível do mar, no dia 9 de setembro.
