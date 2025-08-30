Com gol nos acréscimos, United vence Burnley e consegue 1ª vitória no Inglês

Aos sete minutos de acréscimos, e de pênalti, Bruno Fernandes deu a vitória ao Manchester United sobre o Burnley por 3 a 2 neste sábado (30), a primeira da equipe no Campeonato Inglês, cuja 3ª rodada teve o Tottenham derrotado em casa pelo Bournemouth e o Chelsea assumindo a liderança provisória ao bater o Fulham.

Depois da humilhação da última quarta-feira, com a eliminação na segunda fase da Copa da Liga Inglesa diante do Grimsby Town, da quarta divisão, o United entrou em crise já no mês de agosto, com o técnico Rúben Amorim balançando no cargo.

A vitória deste sábado dá um alívio aos 'Red Devils' antes da parada para a data Fifa, em uma temporada que começou pior do que o esperado.

O time de Manchester soma agora cinco pontos e sobe provisoriamente para a nona posição na tabela, mas o fantasma da catastrófica temporada passada, em que o histórico clube foi apenas o 16º colocado, ainda paira sobre Old Trafford.

Depois de uma derrota em casa para o Arsenal (1 a 0) na estreia e um empate fora com o Fulham (1 a 1), o Manchester United voltou ao seu estádio com a obrigação de vencer e Bruno Fernandes mostrou frieza ao marcar o gol da vitória em cobrança de pênalti no apagar das luzes (90'+7).

Antes, o United tinha ficado duas vezes à frente no marcador, graças a um gol contra de Josh Cullen (27') e outro Brian Mbeumo (57'), mas o Burnley empatou nas duas ocasiões, marcando com Lyle Foster (54') e Jaidon Anthony (65').

"Tivemos chances de marcar mais gols; fomos o melhor time em campo hoje", comemorou Rúben Amorim após a partida.

- Tottenham perde 100%; Chelsea líder provisório -

Em jogo simultâneo, o Tottenham, que estava com 100% de aproveitamento depois das duas primeiras rodadas, foi derrotado em casa pelo Bournemouth por 1 a 0, graças ao gol do atacante brasileiro Evanilson logo aos cinco minutos.

Os 'Spurs', campeões da Liga Europa na temporada passada batendo o Manchester United na final, vinham de uma vitória maiúscula sobre o Manchester City por 2 a 0 no Etihad Stadium, depois de terem vencido o Burnley na primeira rodada (3 a 0).

Mais cedo, o Chelsea venceu o Fulham por 2 a 0 em Stamford Bridge e assumiu provisoriamente a liderança do campeonato, à espera dos demais resultados da rodada.

Os 'Blues' abriram o placar no final do primeiro tempo com João Pedro (45'+9), que mandou a bola para as redes de cabeça após cobrança de escanteio de Enzo Fernández.

Este foi o quinto gol do atacante brasileiro em seis jogos pelo time londrino.

No segundo tempo, a arbitragem marcou pênalti para o Chelsea após toque de mão do lateral Ryan Sessegnon dentro da área e Enzo Fernández (56') cobrou firme no meio do gol para dar números finais à partida.

Entre os demais jogos deste sábado, o destaque foi a vitória fora de casa do Everton por 3 a 2 sobre o Wolverhampton, que coloca o time na quinta posição com 6 pontos, um atrás do Chelsea.

No domingo, Liverpool e Arsenal se enfrentam em Anfield e quem vencer assume a liderança isolada com dois pontos à frente dos 'Blues'. Em caso de empate, os três times ficam empatados com 7 pontos e poderão ser igualados pelo Nottingham Forest, que jogará em casa com o West Ham.

-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Chelsea - Fulham 2 - 0

Tottenham - Bournemouth 0 - 1

Sunderland - Brentford 2 - 1

Wolverhampton - Everton 2 - 3

Manchester United - Burnley 3 - 2

(13h30) Leeds - Newcastle

- Domingo:

(10h00) Nottingham - West Ham

Brighton - Manchester City

(12h30) Liverpool - Arsenal

(15h00) Aston Villa - Crystal Palace

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Chelsea 7 3 2 1 0 7 1 6

2. Arsenal 6 2 2 0 0 6 0 6

3. Tottenham 6 3 2 0 1 5 1 4

4. Liverpool 6 2 2 0 0 7 4 3

5. Everton 6 3 2 0 1 5 3 2

. Sunderland 6 3 2 0 1 5 3 2

7. Bournemouth 6 3 2 0 1 4 4 0

8. Nottingham 4 2 1 1 0 4 2 2

9. Manchester United 4 3 1 1 1 4 4 0

10. Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2

11. Burnley 3 3 1 0 2 4 6 -2

12. Brentford 3 3 1 0 2 3 5 -2

13. Leeds 3 2 1 0 1 1 5 -4

14. Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0

15. Fulham 2 3 0 2 1 2 4 -2

16. Newcastle 1 2 0 1 1 2 3 -1

17. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1

18. Brighton 1 2 0 1 1 1 3 -2

19. Wolverhampton 0 3 0 0 3 2 8 -6

20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7

jta-dr/iga/cb