Rebeldes houthis do Iêmen anunciam morte do seu 'primeiro-ministro' em ataque israelense

Os rebeldes houthis do Iêmen anunciaram neste sábado (30) a morte de seu "primeiro-ministro" e de vários membros de seu gabinete nos bombardeios realizados na quinta-feira por Israel contra a capital, Sanaa.

"Anunciamos o martírio do combatente Ahmad Ghaleb al Rahwi, chefe do Governo, juntamente com vários dos seus ministros, no ataque perpetrado na quinta-feira pelo inimigo israelense enquanto se encontravam reunidos em Sanaa", informaram os houthis em um comunicado citado por sua emissora Al Masirah.

De acordo com o texto, "vários de seus colegas ficaram feridos, alguns gravemente".

Os houthis informaram na quinta-feira sobre ataques a Sanaa, sem especificar os alvos. O Exército israelense, por sua vez, indicou que havia bombardeado um "alvo militar" na capital iemenita.

Apoiados pelo Irã, os rebeldes controlam amplas zonas do país — que vive uma guerra civil desde 2014 —, incluindo a capital, Sanaa, onde instalaram suas instituições políticas.

Os houthis lançaram repetidos ataques com mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra em Gaza, afirmando agir em solidariedade com os palestinos, mas a maioria deles foi interceptada pelo exército israelense.

O último deles ocorreu na quarta-feira, quando rebeldes iemenitas reivindicaram um lançamento de mísseis contra o Estado hebreu, que informou ter interceptado os artefatos.

Nos últimos meses, também atacaram navios na costa do Iêmen que, segundo eles, têm ligações com Israel.

Por sua vez, o Exército israelense efetuou vários ataques de retaliação contra as regiões controladas pelos houthis no Iêmen, em particular o aeroporto da capital e os portos do oeste do país.

