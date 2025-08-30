Assine
Estados Unidos negam vistos a 80 palestinos, incluindo Abbas, para reunião da ONU

30/08/2025 12:20

Um funcionário do governo dos Estados Unidos informou neste sábado que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, está entre os 80 funcionários que terão os vistos negados para participar da Assembleia Geral da ONU em setembro em Nova York.

"Abbas é afetado por esta medida, junto com aproximadamente outros 80 funcionários da Autoridade Palestina", afirmou um funcionário do Departamento de Estado em um comunicado, que detalha os afetados pela decisão extraordinária anunciada na sexta-feira pelos Estados Unidos, aliado fundamental de Israel.

Tópicos relacionados:

diplomacia eua israel palestinos

