Drone ucraniano provoca incêncio perto de 'palácio de Putin' no sul da Rússia

Os bombeiros russos lutavam neste sábado (30) contra um incêndio, provocado pelos destroços de um drone ucraniano, perto de um "palácio" que muitos acreditam que pertence ao presidente Vladimir Putin às margens do Mar Negro.

As autoridades da região de Krasnodar, sul da Rússia, anunciaram na quinta-feira que a queda de um drone provocou um incêndio em uma "área florestal" perto da cidade de Guelendzhik.

A área abriga uma residência de luxo que muitos chamam de "palácio de Putin", com a qual o presidente russo nega ter qualquer relação.

O Ministério de Situações de Emergência afirmou neste sábado que mais de 400 bombeiros continuavam lutando contra as chamas.

Não há indícios de que o incêndio ameace diretamente o "palácio de Putin", que as autoridades russas nunca mencionam em seus diversos comunicados.

O opositor russo Alexei Navalny, que faleceu na prisão em fevereiro do ano passado, publicou em 2021 uma investigação na qual acusava Vladimir Putin de ser o proprietário da imensa propriedade situada em uma área turística às margens do Mar Negro.

Segundo a investigação, o complexo luxuoso, financiado com fundos procedentes da corrupção, incluiria vinhedos, um estádio de hóquei no gelo e um cassino.

A Ucrânia, que luta desde 2022 contra uma ofensiva russa em seu território, se defende atacando a Rússia com drones.

Os ataques mudaram os hábitos de Putin, que, por exemplo, teria deixado de visitar a cidade de Sochi, agora ao alcance dos drones, segundo o site russo Proekt, que citou uma fonte que pediu anonimato.

