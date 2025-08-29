Assine
Internacional

Governador relata 'ataque maciço' à região ucraniana de Dnipropetrovsk

29/08/2025 22:41

A Rússia lançou na madrugada deste sábado (30) um "ataque maciço" contra a região ucraniana de Dnipropetrovsk, onde Kiev reconheceu pela primeira vez nesta semana um avanço do Exército russo, informou o governador regional.

"Há explosões. Houve ataques em Dnipro e Pavlograd", duas cidades importantes dessa província do centro-leste do país, publicou Sergii Lisak no aplicativo Telegram, onde pediu aos moradores que permaneçam abrigados.

Tópicos relacionados:

conflito russia ukraine

