Lewandowski retorna à seleção da Polônia após troca de treinador

O novo técnico da seleção polonesa, Jan Urban, anunciou nesta sexta-feira (29) o retorno do atacante do Barcelona Robert Lewandowski para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Em junho passado, o artilheiro do Barça comunicou sua aposentadoria da seleção após uma discussão com o então técnico Michal Probierz, que havia retirado sua braçadeira de capitão. Probierz renunciou pouco depois.

"Robert Lewandowski será o capitão da equipe (...) A decisão é definitiva e considero a questão da braçadeira resolvida", confirmou Urban, citado em um comunicado da Federação Polonesa de Futebol.

Aos 37 anos, Lewandowski disputou 157 partidas pela seleção da Polônia, marcando 84 gols desde sua estreia em 2008.

A Polônia enfrentará a Holanda no dia 4 de setembro em Roterdã e, três dias depois, receberá a Finlândia em Chorzow.

