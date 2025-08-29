Trump promete que manterá tarifas dos EUA "com ajuda da Suprema Corte"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta sexta-feira (29) recorrer à Suprema Corte após uma decisão de um tribunal de apelações que declarou ilegais a maioria das tarifas que impôs às importações americanas, alterando o comércio global.

O tribunal de apelações emitiu a decisão "incorretamente", "mas sabe que os Estados Unidos da América vencerão no final", disse Trump em sua plataforma Truth Social, acrescentando que lutará para manter as tarifas alfandegárias "com a ajuda da Suprema Corte".

