Valencia vence Getafe (3-0) pela 3ª rodada do Espanhol

O Getafe, que surpreendeu a todos no início da LaLiga com duas vitórias, perdeu por 3 a 0 para o Valencia nesta sexta-feira (29), pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

O time de Madri permanece, assim, com seis pontos, enquanto o Valencia, que até então tinha apenas um ponto, ganha fôlego e agora soma quatro.

Os gols da equipe da casa no Mestalla foram marcados pelo franco-guineense Mouctar Diakhaby (30'), pelo holandês Arnaut Danjuma (54') e pelo espanhol Hugo Duro (90'+7 minutos).

A outra partida da LaLiga desta sexta-feira terminou com a vitória do Elche por 2 a 0 sobre o Levante.

Foi um duelo entre dois times da mesma região (a Comunidade Valenciana) e recém-promovidos à primeira divisão.

Neste início de campeonato, o Elche tem um bom desempenho e soma cinco pontos (uma vitória e dois empates), enquanto o Levante perdeu as três partidas que disputou.

A terceira rodada do Campeonato Espanhol continua neste sábado, com quatro jogos.

O Atlético de Madrid, com apenas um ponto em duas partidas, precisa reagir contra o Alavés, enquanto o Real Madrid recebe o Mallorca.

O domingo será marcado pelos jogos entre o líder Villarreal e o atual campeão Barcelona, que visitam o Celta de Vigo e o Rayo Vallecano, respectivamente.

dr/cl/aam/am