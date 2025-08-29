Assine
Internacional

St Pauli vence dérbi contra o Hamburgo (2-0) pela 2ª rodada da Bundesliga

29/08/2025 18:58

Após 14 anos sem este clássico de rivalidade ferrenha na primeira divisão alemã, o St Pauli venceu o Hamburgo por 2 a 0 nesta sexta-feira (29), dando início à segunda rodada da Bundesliga.

O confronto é uma das rivalidades de bairro mais acirradas da Europa, e o tradicional irmão pobre da cidade do norte da Alemanha conquistou a vitória graças aos gols de Adam Dzwigala (19') e Andreas Hountondji (60').

Esses gols silenciaram a torcida da casa, enquanto gritos de "Campeões da Cidade" eram ouvidos do lado visitante.

O St Pauli, com quatro pontos, assume a liderança da Bundesliga, embora ainda faltems as partidas restantes do fim de semana.

O Hamburgo, recém-promovido à primeira divisão após sete anos na segunda, ficou com um ponto.

Historicamente, o Hamburgo tem sido o clube mais forte da cidade, com seis títulos alemães e um europeu.

No entanto, o St Pauli o ultrapassou recentemente, conquistando a promoção à primeira divisão há dois anos, o que significa que agora tem uma temporada a mais na elite do que o seu vizinho.

A segunda rodada da Bundesliga continua no sábado, com mais um clássico: a visita do Bayern de Munique a outro time da Baviera, o Augsburg.

O Bayern terminou na liderança da primeira rodada após a goleada por 6 a 0 sobre o Leipzig e busca recuperar a primeira colocação.

