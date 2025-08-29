Yeremy Pino deixa Villarreal e assina por 5 anos com Crystal Palace

O atacante espanhol Yeremy Pino, que jogava no Villarreal, foi contratado pelo Crystal Palace por cinco temporadas, anunciou o clube inglês nesta sexta-feira (29).

"O Crystal Palace concluiu a contratação do atacante de alto nível Yeremy Pino, do Villarreal. O jogador da seleção espanhola de 22 anos assinou um contrato de cinco anos com o clube do sul de Londres após provar ser um dos melhores jovens talentos de LaLiga", informou o Palace em seu comunicado.

Pino vestirá a camisa 10 nesta nova fase e, segundo a imprensa espanhola, o acordo renderá ao Villarreal aproximadamente 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões pela cotação atual).

"Estou muito feliz por estar aqui. É um sonho realizado chegar à Premier League e em um clube tradicional como o Crystal Palace. Espero poder ajudar a equipe", disse o jogador das Ilhas Canárias, citado no comunicado de sua nova equipe.

Ele estreou no time principal do Villarreal em outubro de 2020, e seu maior sucesso pelo Submarino Amarelo, com quem disputou 175 partidas, foi o título da Liga Europa de 2021.

"Esta será sempre a sua casa, Yere", disse o Villarreal em uma mensagem em seu site.

Pino fez parte da seleção espanhola que venceu a Liga das Nações da Uefa de 2023.

O técnico da 'Roja', Luis De la Fuente, o incluiu na lista de convocados anunciada nesta sexta-feira para as primeiras rodadas das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, no início de setembro, contra Bulgária e Turquia.

