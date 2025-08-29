Sorteio define jogos da primeira fase da Liga Europa

O sorteio da fase de liga da Uefa Europa League 2025/26, foi realizado nesta sexta-feira (29) em Mônaco, definindo quais oito adversários cada uma das 36 equipes terá que enfrentar.

Entre os principais favoritos, quem teve a pior sorte foi a Roma, que terá pela frente dois times franceses (Nice e Lille), dois escoceses (Celtic e Rangers) e um alemão (Stuttgart), além do dinamarquês Midtjylland, do grego Panathinaikos e do tcheco Viktoria Pilsen.

Já o Lyon tem um caminho mais tranquilo. Seus principais perigos serão o jogo em casa contra o Salzburg e o complicado duelo fora de casa contra o Betis, em Sevilha. PAO Kiel, Basel e Go Ahead Eagles em casa, e Maccabi Tel Aviv, Bern e Utrecht fora, completam a lista de adversários.

Entre os ingleses, o Nottingham Forest vai reencontrar o Malmö, da Suécia, em seu tão aguardado retorno às competições continentais, repetindo o confronto entre as duas equipes que definiu o campeão europeu de 1979.

O histórico Forest, do técnico Brian Clough, venceu a final daquele ano em Munique graças a um gol de cabeça de Trevor Francis e conquistou a 'Copa dos Campeões Europeus' novamente no ano seguinte, em um período marcante na história do clube.

O Nottingham Forest está de volta aos torneios europeus nesta temporada pela primeira vez em 30 anos e também enfrentará o Porto, o campeão húngaro Ferencváros e o Midtjylland, no City Ground. Além desses duelos, viajará para enfrentar o Betis, o Braga, o campeão austríaco Sturm Graz e o Utrecht.

O time de Nuno Espírito Santo terminou em sétimo lugar na Premier League na temporada passada e deveria disputar a Conference League, mas foi promovido ao segundo mais importante torneio do continente porque o Crystal Palace, campeão da FA Cup, violou as regras de propriedade multiclube.

O Aston Villa é o outro representante inglês na Liga Europa e tem grandes esperanças de chegar até o fim sob o comando do técnico especialista em torneio de mata-mata, Unai Emery.

O espanhol conquistou o troféu quatro vezes, incluindo três consecutivas pelo Sevilla na última década e com o Villarreal em 2021.

O Aston Villa, que chegou às quartas de final da Liga dos Campeões na temporada passada, enfrentará em casa o Red Bull Salzburg, o campeão israelense Maccabi Tel-Aviv, o Young Boys e o Bologna. Os ingleses venceram o atual campeão da Copa da Itália por 2 a 0 no Villa Park na Liga dos Campeões da temporada passada.

O clube inglês também visitará Feyenoord, Fenerbahçe, Basel e o Go Ahead Eagles, campeão da Copa da Holanda.

A primeira rodada da Liga Europa acontecerá nos dias 24 e 25 de setembro, com a fase de grupos se encerrando em 29 de janeiro.

Os oito melhores clubes da competição de 36 equipes, ao final da fase de grupos, avançarão diretamente para as oitavas de final e os que terminarem do nono ao 24º lugar disputarão um play-off pelo direito de se juntar a eles.

A final da Liga Europa desta temporada acontecerá no estádio do Besiktas, em Istambul, em 20 de maio de 2026. O Tottenham Hotspur conquistou o troféu na temporada passada, derrotando o Manchester United na final em Bilbao.

Times da Liga Europa:

Roma (ITA), Porto (POR), Rangers (SCO), Feyenoord (HOL), Lille (FRA), Dinamo Zagreb (CRO), Betis (ESP), RB Salzburg (AUT), Aston Villa (ING)

Fenerbahce (TUR), Braga (POR), Estrela Vermelha (SRB), Lyon (FRA), PAOK (GRE), Viktoria Plzen (CZE), Ferencvaros (HUN), Celtic (SCO), Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Young Boys (SUI), Basel (SUI), Midtjylland (DIN), Freiburg (ALE), Ludogorets Razgrad (BUL), Nottingham Forest (ING), Sturm Graz (AUT), FCSB (ROM), Nice (FRA)

Bologna (ITA), Celta Vigo (ESP), VfB Stuttgart (ALE), Panathinaikos (GRE), Malmo (SWE), Go Ahead Eagles (HOL), Utrecht (HOL), Genk (BEL), Brann (NOR)

as/pi/aam/am